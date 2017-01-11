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Киевлянина подозреваемого в ограблении компьютерных клубов в Николаеве оставили под стражей

Киевлянина подозреваемого в ограблении компьютерных клубов в Николаеве оставили под стражей

Киев • УНН

 • 4708 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 11 января. УНН. Апелляционный суд Николаевской области оставил под стражей киевлянина, подозреваемого в ограблении с гранатой и пистолетом компьютерных клубов в Николаеве. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь апелляционного суда Николаевской области Ирина Пономаренко.

Как стало известно, 14.10.2016 г. и 17.10.2016 г. ночью вместе с другими лицами с применением предметов, похожих на пистолет и гранату, житель. Киева Новак Н.А. совершил нападения на компьютерные клубы в г. Николаев, совершив разбойные нападения на работников, забирая при этом деньги и мобильные телефоны.

Органами досудебного следствия ранее судимый Новак Н.А. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 187 УК Украины. Постановлением следственного судьи Ленинского районного суда г. Николаева от 04.11.2016 г. до Новака Н.А. применена мера пресечения - содержание под стражей, а постановлением от 28.12.2016 г. продолжено ее срок.

Подозреваемый подал апелляцию на судебное решение, в котором считал постановление незаконным и необоснованным. Рассмотрев материалы производства, коллегия апелляционного суда в составе судей Марковой Т.А., Гребенюк В.И. и Рудяк А.В. отметила, что подозреваемый не имеет постоянного места работы, крепких социальных связей и совершил особо тяжкое преступление в период испытательного срока, поэтому признала, что степень существующих рисков, пока, не уменьшилась и дальнейшее содержание под стражей в учреждении предварительного заключения вполне оправдано.

Постановление следственного судьи Ленинского районного суда г. Николаева от 28.12.2016 г. по 23-летнему подозреваемому оставлено без изменения. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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