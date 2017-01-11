Підозрюваного киянина у пограбуванні комп'ютерних клубів у Миколаєві залишили під вартою
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Апеляційний суд Миколаївської області залишив під вартою киянина, який підозрюється у пограбуванні із гранатою та пістолетом комп'ютерних клубів в Миколаєві. Про це УНН повідомила прес-секретар апеляційного суду Миколаївської області Ірина Пономаренко.
Як стало відомо, 14.10.2016 р. та 17.10.2016 р. вночі разом з іншими особами із застосуванням предметів, схожих на пістолет і гранату, мешканець м. Києва Новак М.О. здійснив напади на комп’ютерні клуби у м. Миколаїв, вчинивши розбійні напади на працівників, забираючи при цьому гроші і мобільні телефони.
Органами досудового слідства раніше засуджений Новак М.О. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 КК України. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 04.11.2016 р. до Новака М.О. застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, а ухвалою від 28.12.2016 р. продовжено його строк.
Підозрюваний подав апеляцію на судове рішення, в якій вважав ухвалу незаконною та необґрунтованою. Розглянувши матеріали провадження, колегія апеляційного суду у складі суддів Маркової Т.О., Гребенюк В.І. та Рудяка А.В. зазначила, що підозрюваний не має постійного місця роботи, міцних соціальних зв’язків і вчинив особливо тяжкий злочин в період іспитового строку, тому визнала, що ступінь існуючих ризиків, наразі, не зменшився і подальше тримання його під вартою в установі попереднього ув’язнення цілком виправдане.
Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 28.12.2016 р. щодо 23-річного підозрюваного залишено без зміни. Ухвала апеляційного суду набрала законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.