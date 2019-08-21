Подозреваемых в расстреле мужчины и женщины в Чернигове взяли под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Чернигове в рамках расследования двойного убийства, произошедшего 17 августа, избрали меру пресечения в виде ареста задержанным подозреваемым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного убийства двух лиц и незаконного завладения транспортным средством потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, собраны достаточные доказательства, изобличающие задержанных лиц в совершении преступлений.
"Сейчас им сообщено о подозрении, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Ранее УНН сообщал, что задержанные по подозрению в убийстве мужчины и женщины в Чернигове имели при себе автоматы и гранаты.
Напомним, 17 августа в Чернигове в полицию поступил вызов о том, что вблизи пешеходного моста раздались выстрелы. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что вероятно причастные к совершению убийства поехали на автомобиле, принадлежавшем убитым. Благодаря этому уже в ближайшие часы удалось задержать двух мужчин, которые подозреваются в совершении убийства.