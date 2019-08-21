Підозрюваних у розстрілі чоловіка та жінки у Чернігові взяли під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Чернігові у межах розслідування подвійного вбивства, що сталося 17 серпня, обрали запобіжний захід у вигляді арешту затриманим підозрюваним. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Чернігівської області.
"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства двох осіб та незаконного заволодіння транспортним засобом потерпілої", - повідомили у пресслужбі.
Як зазначається, зібрані достатні докази, що викривають затриманих осіб у вчиненні злочинів.
"Наразі особам повідомлено про підозру, стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали у прокуратурі.
Раніше УНН повідомляв, що затримані за підозрою у вбивстві чоловіка та жінки у Чернігові мали при собі автомати та гранати.
Нагадаємо, 17 серпня у Чернігові до поліції надійшов виклик про те, що поблизу пішохідного мосту пролунали постріли. Прибувши на виклик, поліцейські виявили тіла чоловіка і жінки з вогнепальними пораненнями. З’ясувалося, що ймовірно причетні до скоєння вбивства поїхали на автомобілі, що належав вбитим. Завдяки цьому вже у найближчі години вдалося затримати двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні вбивства.