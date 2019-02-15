Пидгрушная и Джима не попали в состав Украины на ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сборная Украины объявила заявку на соревнования чемпионата Европы, которые стартуют уже на следующей неделе, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Украинский биатлон”.
В заявке мужской и женской команд много известных имен, однако среди них не оказалось опытной Елены Пидгрушной, а также Юлии Джимы:
Женщины — Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семерено, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина и Ольга Абрамова;
Мужчины — Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.
Справка: чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля. В программе турнира — индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования. Квота украинской команды на каждый старт — 6 участников. Спортсмены, участвующие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прилетят в Раубичи (Беларусь) 19 февраля и в индивидуальных гонках, выступать не будут.