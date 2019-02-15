Підгрушна та Джима не потрапили до складу України на ЧЄ з біатлону

В заявці чоловічої та жіночої команд багато відомих імен, проте серед них не виявилося досвідченої Олени Підгрушної, а також Юлії Джими:

Жінки — Анастасія Меркушина, Віта і Валя Семерено, Юлія Журавок, Яна Бондарь, Надія Бєлкіна та Ольга Абрамова;

Чоловіки — Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Довідка: чемпіонат Європи пройде з 20 по 24 лютого. У програмі турніру — індивідуальні гонки, дві змішаних естафети, а також спринти і гонки переслідування. Квота української команди на кожен старт — 6 учасників. Спортсмени, які беруть участь в гонках восьмого етапу Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті, прилетять в Раубічі (Білорусь) 19 лютого і в індивідуальних гонках, виступати не будуть.