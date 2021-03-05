Подготовили новый контракт: Зинченко может получить повышение от "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. "Манчестер Сити" запланировал продлениея соглашения с Александром Зинченко и подготовил новый контракт для украинца, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Claret and Hugh".
Детали
Сказано, что "горожане" подготовили значительно лучшие условия для Зинченко. Украинец может получать 90 тыс. фунтов в неделю вместо нынешних 20-ти.
"Манчестер Сити" не собирается продавать Зинченко, и скорее расстанется с его конкурентом по позиции Бенжаменом Мэнди. Кроме того, клуб оценивает украинца в 40 млн. евро.
В последнее время Зинченко входит в обойму основных бойцов команды Гвардиолы.
Примечательно, что текущая сделка Зинченко с "Манчестер Сити" действует до 30 июня 2024 года. Прошлым летом он отказался от перехода в "Вулверхэмптон".
Напомним
Зинченко принял участие в 13-й подряд победе "Манчестер Сити" в АПЛ.