Підготували новий контракт: Зінченко може отримати підвищення від "Манчестер Сіті"

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Сказано, що "містяни" підготували значно кращі умови для Зінченка. Українець може отримувати 90 тис. фунтів на тиждень замість нинішніх 20-ти.

"Манчестер Сіті" не збирається продавати Зінченко, і швидше за розлучиться з його конкурентом по позиції Бенжаменом Менді. Крім того, клуб оцінює українця в 40 млн. євро.

Останнім часом Зінченко входить до обойми основних бійців команди Гвардіоли.

Примітно, що поточна угода Зінченка з "Манчестер Сіті" діє до 30 червня 2024 року. Минулого літа він відмовився від переходу в "Вулверхемптон".

Нагадаємо

Зінченко прийняв участь у 13-й поспіль перемозі “Манчестер Сіті” в АПЛ.