Подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм прекращена из-за недостатка средств - президент ФЛАУ

По словам Гуцула, МКМСУ с большой вероятностью не выплатит ФЛАУ финансы, которые были ранее выделены на подготовку к олимпийскому сезону.

"Подготовка к Олимпийским игр 2020 года прерывается. Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачен. Это ставит нас в очень сложную ситуацию. Уже сейчас сумма обязательства" обязательств по мерам, которые проведены, и компенсация за которые, не гарантируется Минмолодьспорт, составляет около 4500000 грн. Даже для такой сильной и успешной организации, как ФЛАУ, это большая и болезненная сумма. Мы не можем позволить дальше ее увеличивать", - подчеркнул п резидент ФЛАУ.

ФЛАУ отменила все учебно-тренировочные сборы в Украине, начиная с 20 декабря. Финансирование сборов за рубежом было ограничено.

"Мы сокращаем финансирование сборов, проводимых за рубежом. Это - собрание в Кыргызстане, Испании, Португалии, Турции, Польши, Кении для наших ведущих спортсменов. Вынуждены пойти на такой шаг, потому что нет никаких гарантий Министерства", - добавил Куцул.

Добавим, что среди отмененных учебно-тренировочных сборов, сборы в Черкассах, Броварах, Днепре для групп по метанию, для прыгунов в Киеве, а также уменьшенное финансирование по спортивной ходьбе в Сумах.