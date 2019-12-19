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Підготовку легкоатлетів до Олімпійських ігор припинено через брак коштів - президент ФЛАУ

Підготовку легкоатлетів до Олімпійських ігор припинено через брак коштів - президент ФЛАУ

Київ • УНН

 • 11967 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Відсутність фінансування від Міністерства культури, молоді та спорту призвело до припинення підготовки легкоатлетів України до Олімпійських ігор-2020. Про це президент федерації Ігор Гуцул розповів на власному Ютубе-каналі, передає УНН.

За словами Гуцула, МКМСУ з великою ймовірністю не виплатить ФЛАУ фінанси, які були раніше виділені на підготовку до олімпійського сезону.

"Підготовка до Олімпійських ігор 2020 року переривається. Міністерство молоді та спорту повідомило, що заплановане фінансування, яке вже було виділено і доведено до легкої атлетики України, з великою ймовірністю не буде виплачене. Це ставить нас в дуже складну ситуацію. Уже зараз сума зобов'язань по заходах, які проведені, і компенсація за які не гарантується Мінмолодьспортом, становить близько 4,5 млн грн. Навіть для такої сильної та успішної організації, як ФЛАУ, це велика і болюча сума. Ми не можемо дозволити далі її збільшувати", - наголосив президент ФЛАУ.

ФЛАУ скасувала всі навчально-тренувальні збори в Україні, починаючи з 20 грудня. Фінансування зборів закордоном було урізано.

"Ми скорочуємо фінансування зборів, які проводяться за кордоном. Це – збори в Киргизстані, Іспанії, Португалії, Туреччині, Польщі, Кенії для наших провідних спортсменів. Змушені піти на такий крок, бо не маємо жодних гарантій від Міністерства", - додав Куцул.

Додамо, що серед відмінених навчально-тренувальних зборів, збори в Черкасах, Броварах, Дніпрі для груп з метання, для стрибунів у Києві, а також зменшене фінансування зі спортивної ходьби у Сумах.

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