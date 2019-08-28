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Подготовительная депутатская группа решила утвердить отчет группы

Подготовительная депутатская группа решила утвердить отчет группы

Киев • УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Подготовительная депутатская группа приняла решение утвердить отчет группы в письменной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.

"Подготовительная депутатская группа приняла решение утвердить отчет группы в письменной форме", - говорится в сообщении.

"Мы прошли все вопросы, которая должна была разработать Подготовительная депутатская группа", - сказал глава подготовительной депутатской группы, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

После этого председательствующий закрыл заседание.

Напомним, в состав Подготовительной депутатской группы входили представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17 от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская Солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

Подготовительную депутатскую группу Верховной Рады IX созыва возглавлял представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, его первый заместитель - представитель "Слуги народа" Руслан Стефанчук, секретарь - представитель партии "Голос" Ярослав Железняк.

Были созданы две подгруппы Подготовительной депутатской группы. Первая - по вопросам, связанным с работой профильных парламентских комитетов парламента IX созыва. Вторая подгруппа - по вопросам организации торжественного пленарного заседания Верховной Рады Украины, а также размещения парламентариев в сессионном зале.

Как сообщал УНН, торжественное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва и первое пленарное заседание нового Совета состоится 29 августа.

Украинские Национальные Новости

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