Підготовча депутатська група вирішила затвердити звіт групи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Підготовча депутатська група прийняла рішення затвердити звіт групи у письмовій формі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу апарату ВР.
"Підготовча депутатська група прийняла рішення затвердити звіт групи у письмовій формі", - йдеться в повідомленні.
"Ми пройшли всі питання, яка повинна була опрацювати Підготовча депутатська група", - сказав очільник підготовчої депутатської групи, голова партії ”Слуга народу” Дмитро Разумков.
Після цього головуючий закрив засідання.
Нагадаємо, до складу Підготовчої депутатської групи входили представники політичних сил: від партії "Слуга народу" - 17, від партії "ОПЗЖ" - 3, від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2, від партії "Європейська Солідарність" - 2, від партії "Голос" - 1.
Підготовчу депутатську групу Верховної Ради IX скликання очолював представник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, його перший заступник - представник "Слуги народу" Руслан Стефанчук, секретар - представник партії "Голос" Ярослав Железняк.
Було створено дві підгрупи Підготовчої депутатської групи. Перша - з питань, пов’язаних з роботою профільних парламентських комітетів парламенту IX скликання. Друга підгрупа – з питань організації урочистого пленарного засідання Верховної Ради України, а також розміщення парламентаріїв у сесійній залі.
Як повідомляв УНН, урочисте засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання і перше пленарне засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.