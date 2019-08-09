Подготовительная депутатская группа обсудит формирование комитетов ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины избрали заместителя председателя депутатской подготовительной группы и секретаря подготовительной депутатской группы, а также повестку дня группы, сказал глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время заседания, передает корреспондент УНН.
Во время заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины было избрано Руслана Стефанчук заместителем председателя депутатской подготовительной группы, Ярослава Железняка - секретарем подготовительной депутатской группы.
Глава президентской партии предложил следующую повестку дня - определить дату торжественного заседания по случаю принятия присяги и первого пленарного заседания ВР 9 созыва, второй вопрос - создать подгруппы в составе подготовительной депутатской группы, третье - формирование персонального состава подгрупп в составе подготовительной депутатской группы, четвертый вопрос - о комитетах ВР 9 созыва, пятый вопрос - о дате и времени следующего заседания подготовительной депутатской группы.
После короткой дискуссии он добавил в повестку дня еще один пункт.
"Голосуем сейчас повестку дня, которая есть, плюс добавляем вопрос о подготовке положения о деятельности подготовительной депутатской группы, которое надо будет разработать и принять на следующем заседании", - сказал Разумков.
Большинство присутствующих поддержали предложенную повестку дня.
"Коллеги, повестка дня нашего заседания принята", - отметил он.
Напомним, торжественное заседание новоизбранного ВР состоится 29 августа.