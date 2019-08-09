Підготовча депутатська група обговорить формування комітетів ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України обрали заступника голови депутатської підготовчої групи та секретаря підготовчої депутатської групи, а також порядок денний групи, сказав очільник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час засідання, передає кореспондент УНН.
Під час засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України було обрано Руслана Стефанчука заступником голови депутатської підготовчої групи, Ярослава Железняка — секретарем підготовчої депутатської групи.
Очільник президентської партії запропонував наступний порядок денний — визначити дату урочистого засідання з нагоди складання присяги і першого пленарного засідання ВР 9 скликання, друге питання — утворити підгрупи у складі підготовчої депутатської групи, третє — формування персонального складу підгруп у складі підготовчої депутатської групи, четверте питання — про комітети ВР 9 скликання, п’яте питання — про дату та час наступного засідання підготовчої депутатської групи.
Після короткої дискусії він додав до порядку денного ще один пункт.
“Голосуємо зараз порядок денний, який є, плюс додаємо питання про підготовку положення щодо діяльності підготовчої депутатської групи, яке треба буде розробити та прийняти на наступному засіданні”, — сказав Разумков.
Більшість присутніх підтримали запропонований порядок денний.
“Колеги, порядок денний нашого засідання прийнято”, — зазначив він.
Нагадаємо, урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня.