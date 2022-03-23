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Под Изюмом украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и техники оккупантов - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 100528 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Во время боев в районе Изюма Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили до 60% личного состава и военной техники оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Под Изюмом украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и техники оккупантов - Генштаб ВСУ

Детали

В частности, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12 часов 23 марта:

  • На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харьков и Сумы и восстановлении потерь личного состава. В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожено до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений.
  • На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возвращение отдельных подразделений республики беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом, режим лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.
  • На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти. Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.
  • На Сиверщине, из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.
  • На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минируют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Великая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.
  • На Донецком направлении целью вооруженных сил российской федерации остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет, несет потери, пытается нарастить группировку переброской дополнительных сил в район Изварино и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых “республик” на временно оккупированных территориях Донбасса.
  • На Таврическом направлении существенных изменений не выявлено. На временно оккупированной территории АР Крым, в районе Джанкоя, зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил российской федерации.
  • На Южнобугском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением, отметили в Генштабе.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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