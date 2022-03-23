Под Изюмом украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и техники оккупантов - Генштаб ВСУ

Детали

В частности, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12 часов 23 марта:



На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харьков и Сумы и восстановлении потерь личного состава. В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожено до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений.

направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харьков и Сумы и восстановлении потерь личного состава. В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожено до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений.

На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возвращение отдельных подразделений республики беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом, режим лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возвращение отдельных подразделений республики беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом, режим лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти. Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти. Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

На Сиверщине , из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.

, из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.

На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минируют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Великая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минируют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Великая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

На Донецком направлении целью вооруженных сил российской федерации остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет, несет потери, пытается нарастить группировку переброской дополнительных сил в район Изварино и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых “республик” на временно оккупированных территориях Донбасса.

направлении целью вооруженных сил российской федерации остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет, несет потери, пытается нарастить группировку переброской дополнительных сил в район Изварино и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых “республик” на временно оккупированных территориях Донбасса.

На Таврическом направлении существенных изменений не выявлено. На временно оккупированной территории АР Крым, в районе Джанкоя, зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил российской федерации.

направлении существенных изменений не выявлено. На временно оккупированной территории АР Крым, в районе Джанкоя, зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил российской федерации.

На Южнобугском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением, отметили в Генштабе.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.