Во время захвата Львовского облсовета пострадали несколько человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня несколько пикетчиков ворвались в сессионный зал Львовского облсовета, где проходила сессия, во время чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Молодые люди бросили сразу несколько дымовых шашек. Помещение облсовета было в дыму. В облсовет приезжала скорая. Медики оказали помощь сразу нескольким пикетчикам, у которых были разбиты носы.
Кроме того, пострадала беременная журналистка местного телеканала. Сейчас она находится в больнице.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Идет речь об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, сегодня, 30 мая, активисты сорвали сессию облсовета во Львове.