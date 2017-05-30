Під час захоплення Львівської облради постраждали кілька людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні кількадесят пікетувальників увірвались до сесійної зали Львівської облради, де відбувалась сесія, під час чого постраждало кілька людей. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Молодики кинули одразу кілька димових шашок. Приміщення облради було в диму. До облради приїжджала швидка. Медики надали допомогу одразу кільком пікетувальникам, в яких були розбиті носи.
Окрім того, постраждала вагітна журналістка місцевого телеканалу. Зараз вона перебуває у лікарні.
У прес-службі Нацполіції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група. Ведеться мова про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 30 травня, активісти зірвали сесію облради у Львові.