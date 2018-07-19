При восхождении на Говерлу травмировалась молодая девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Туристка из Киева травмировалась во время восхождения на вершину горы Говерла, вблизи поселка Ворохта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.
"18 июля в 14:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время восхождения на вершину горы Говерла, вблизи поселка Ворохта Яремчанского городского совета, травмировала ногу жительница города Киев 1998 г.р.", - говорится в сообщении.
По состоянию на 19:35 спасатели на носилках снесли девушку с вершины Говерлы к спортивной базе "Заросляк". Бригада скорой медицинской помощи направила пострадавшую в Яремчанскую центральную городскую больницу.
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Напомним, во время прохождения маршрутом в Карпатах упала и травмировалась молодая туристка.