Під час сходження на Говерлу травмувалася молода дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Туристка з Києва травмувалася під час сходження на вершину гори Говерла, поблизу селища Ворохта. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.
"18 липня о 14:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що під час сходження на вершину гори Говерла, поблизу селища Ворохта Яремчанської міської ради, травмувала ногу жителька міста Київ 1998 р.н.", - йдеться в повідомленні.
Станом на 19:35 рятувальники на ношах знесли дівчину з вершини Говерли до спортивної бази "Заросляк". Бригада швидкої медичної допомоги направила потерпілу до Яремчанської центральної міської лікарні.
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Нагадаємо, під час проходження маршрутом у Карпатах впала та травмувалася молода туристка.