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Під час сходження на Говерлу травмувалася молода дівчина

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Туристка з Києва травмувалася під час сходження на вершину гори Говерла, поблизу селища Ворохта. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.

"18 липня о 14:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що під час сходження на вершину гори Говерла, поблизу селища Ворохта Яремчанської міської ради, травмувала ногу жителька міста Київ 1998 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Станом на 19:35 рятувальники на ношах знесли дівчину з вершини Говерли до спортивної бази "Заросляк". Бригада швидкої медичної допомоги направила потерпілу до Яремчанської центральної міської лікарні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Прикарпатті рятувальники шість годин шукали 13 туристів-грибників 

Нагадаємо, під час проходження маршрутом у Карпатах впала та травмувалася молода туристка

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