Во время акции на Прикарпатье автомобиль сбил пешеходов

"Сегодня, 27 июля около 1:00 часов в селе Стецева на дороге регионального значения сообщения "Снятин-Городенка", 24-летний водитель из соседнего села, управляя автомобилем "Опель Вектра", государственный номерной знак республики Польша, двигаясь в пределах населенного пункта по кольцевой развязке в направлении г. Снятын из с. Подвысокое Снятынского района, допустил наезд на пешеходов 1996 г.р., 1969 г.р. 1973 г.р., жителей села Стецева, которые препятствовали беспрепятственному проезду", - говорится в сообщении.

В результате наезда они получили телесные повреждения и были доставлены в Снятинскую больницу с ссадинами и ушибами. После осмотра медиками пострадавшие отказались от госпитализации и были отпущены домой.

Водитель, по результатам проведенного медосвидетельствования, был трезв. Транспортное средство изъяли и поместили на территории местного отделения полиции.

По факту начато и проводится досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.286 УК Украины.

Кроме того, по факту перекрытия и частичного перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия). Такие действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, во Львовской области шахтеры перекрыли одну из дорог, ведущей по направлению к украинско-польской границе, требуя выплаты долгов по зарплате.