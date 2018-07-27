Під час акції на Прикарпатті автомобіль збив пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Автомобіль у селі Стецева наїхав на пішоходів під час акції з перекриттям руху. Про це повідомив сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області, передає УНН.
"Сьогодні, 27 липня близько 1:00 години у селі Стецева на дорозі регіонального значення сполучення "Снятин-Городенка", 24-річний водій із сусіднього села, керуючи автомобілем марки "Опель Вектра", державний номерний знак республіки Польща, рухаючись у межах населеного пункту по кільцевій розв'язці в напрямку м. Снятин із с. Підвисоке Снятинського району, допустив наїзд на пішоходів 1996 р.н., 1969 р.н. 1973 р.н., жителів села Стецева, які перешкоджали безперешкодному проїзду", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок наїзду вони отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Снятинської лікарні із саднами та забоями. Після огляду медиками потерпілі відмовилися від госпіталізації та були відпущені додому.
Водій, за результатами проведеного медосвідування, був тверезий. Транспортний засіб вилучили та помістили на території місцевого відділення поліції.
За фактом розпочато та проводиться досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.286 КК України.
Крім того, за фактом перекриття та часткового перекриття дорожнього руху на вказаному відрізку дороги розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства). Такі дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Львівській області шахтарі перекрили одну із доріг, яка веде у напрямку до українсько-польського кордону, вимагаючи виплати боргів із зарплати.