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Петербургские активисты поздравили Украину с Днем Независимости, произошли задержания

Киев • УНН

 • 17665 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Петербурге в пятницу полтора десятка активистов вышли на одиночные пикеты на Невский проспект, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Петербургские активисты поздравили Украину с Днем Независимости, произошли задержания

По словам организатора пикетов, активистки Петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, акция носит одновременно антивоенный и антиимперский характер. Участники пикетов напомнили о трагических событиях 4-летней давности, о Иловайском котле, в котором погибли сотни украинских военных.

Во время проведения акций активисты выразили свое восхищение мужеством украинцев, которые защищают свою землю, и возмущение российской политикой — от аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс к переговорам по освобождению украинских политзаключенных из российских тюрем, которые участники пикетов называют циничными торгами.

Они также собирали на Невском проспекте подписи под поздравительными открытками, чтобы потом передать их в консульство Украины. Они призвали также не забывать об Олеге Сенцове и его голодовке, которую они называют смертельной.

Кроме того, участники акции брали короткие интервью у прохожих об их отношении к украинской проблеме, чтобы потом сделать видеоролик и разместить его в интернете. Некоторые прохожие реагировали на пикеты агрессивно, совершено два нападения на активистов.

Как сообщал УНН, в Санкт-Петербурге провели пикет за освобождение Сенцова.

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