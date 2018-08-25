Петербурзькі активісти привітали Україну з Днем Незалежності, відбулися затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Петербурзі в п’ятницю півтора десятки активістів вийшли на поодинокі пікети на Невський проспект, щоб привітати Україну з Днем Незалежності. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
За словами організатора пікетів, активістки Петербурзького демократичного руху “Солідарність” Ольги Смірнової, акція носить одночасно антивоєнний і антиімперський характер. Учасники пікетів нагадали про трагічні події 4-річної давності, про Іловайський котел, у якому загинули сотні українських військових.
Під час проведення акцій активісти висловили своє захоплення мужністю українців, які захищають свою землю, і обурення щодо російської політики — від анексії Криму та військового вторгнення на Донбас до переговорів щодо звільнення українських політв’язнів з російських в’язниць, які учасники пікетів називають цинічними торгами.
Вони також збирали на Невському проспекті підписи під вітальними листівками, щоб потім передати їх у консульство України. Вони закликали також не забувати про Олега Сенцова і його голодування, яке вони називають смертельним.
Крім того, учасники акції брали короткі інтерв’ю у перехожих про їхнє ставлення до української проблеми, щоб потім зробити відеоролик і розмістити його в інтернеті. Деякі перехожі реагували на пікети агресивно, здійснено два напади на активістів.
Як повідомляв УНН, у Санкт-Петербурзі провели пікет за звільнення Сенцова.