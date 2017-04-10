И.Геращенко посетила прифронтовую Авдеевку
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Авдеевку приехали первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат Мария Ионова. Главная цель визита — это решение экологической проблемы в Донбассе, а также наградить спасателей ГСЧС, педагогов, медиков и работников ВГА Авдеевки за мужество, проявленное в феврале, передает корреспондент УНН.
В начале визита И.Геращенко и М.Ионова посадили около десяти кипарисов и лип в местном парке. Эту аллею назвали “Экологическая Аллея Мира”.
“Русский мир только может уничтожать украинскую землю, деревья, дома, людей. Мы же сегодня хотим показать украинский мир, я хочу, чтобы на каждое уничтоженное дерево русскими, украинцы посадили 2,3,4 дерева!”, — сказала И. Геращенко.
Также, по словам первого заместителя председателя ВР, по АТО экологическая ситуация очень напряженная. И.Геращенко хотела посетить Донецке фильтровальную станцию, но при угрозы безопасности жизни, визит не состоялся.
“Донецкая фильтровальная станция очень важна для всего региона. Боевики постоянно обстреливают ее. В случае попадания очередного снаряда нас может ожидать химическая катастрофа.” — сказала И. Геращенко.
Также первый вице-спикер наградила грамотами сотрудников ГСЧС, учителей, медиков и работников ВГА за самоотверженный труд под снарядами российских Градов. Всего получили грамоты 19 человек, 11 из которых — женщины.
Напомним, 5 апреля Донецкая фильтровальная станция снова прекратила работу .