І.Геращенко відвідала прифронтову Авдіївку
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Авдіївку приїхали перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко і народний депутат Марія Іонова. Головна мета візиту - це вирішення екологічної проблеми в Донбасі, а також нагородити рятувальників ДСНС, педагогів, медиків і працівників ВГА Авдіївки за мужність, виявлену в лютому, передає кореспондент УНН.
На початку візиту пані Геращенко і Іонова посадили близько десяти кипарисів і лип у місцевому парку. Цю алею назвали "Екологічна Алея Світу".
"Російський світ тільки може знищувати українську землю, дерева, будинки, людей. Ми ж сьогодні хочемо показати український світ! Я хочу, щоб на кожне знищене дерево росіянами, українці посадили 2,3,4 дерева!",- сказала І.Геращенко.
Також, за словами першого заступника голови ВР, за АТО екологічна ситуація дуже напружена. І.Геращенко хотіла відвідати Донецьку фільтрувальну станцію, але через загрозу безпеці життя, візит не відбувся.
"Донецька фільтрувальна станція дуже важлива для всього регіону. Бойовики постійно обстрілюють її. У разі потрапляння чергового снаряда нас може чекати хімічна катастрофа." - сказала І.Геращенко.
Також перший віце-спікер нагородила грамотами співробітників ДСНС, вчителів, медиків і працівників ВЦА за самовіддану працю під снарядами російських Градів. Всього отримали грамоти 19 осіб, 11 з яких - жінки.
Нагадаємо, 5 квітня Донецька фільтрувальна станція знову припинила роботу.