Первый случай заражения коронавирусом выявлен в чемпионате "МЛС"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Футбольный клуб из "МЛС" (MLS - Major League Soccer) объявил о том, что в команде появился первый игрок, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт The Philadelphia Inquirer.
Руководство "Филадельфии Юнион" решил не разглашать имя инфицированного футболиста.
"Футболист почувствовал умеренные симптомы COVID-19. Он хорошо себя чувствует и находится в хорошем настроении, соблюдая правила самоизоляции", - говорится в заявлении клуба.
Примечательно, что в составе клуба выступает бывший полузащитник "Шахтера" Илсиньо.
Указано, что "МЛС" хочет восстановить турнир 10 мая, когда закончится срок запрета в США Центром по контролю и профилактике заболеваний массовые собрания, и продолжит календарь, чтобы сыграть полный сезон из 34 игр.