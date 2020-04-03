Перший випадок зараження коронавірусом виявлено в чемпіонаті "МЛС"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Футбольний клуб з "МЛС" (MLS - Major League Soccer) оголосив про те, що в команді з'явився перший гравець, у якого було виявлено коронавірус. Про це інформує УНН з посиланням на сайт The Philadelphia Inquirer.
Керівництво “Філадельфії Юніон” вирішив не розголошувати ім’я інфікованого футболіста.
“Футболіст відчув помірні симптоми COVID-19. Він добре себе почуває і перебуває в хорошому настрої, дотримуючись правил самоізоляції”, — йдеться в заяві клубу.
Примітно, що у складі клубу виступає колишній півзахисник “Шахтаря” Ілсіньо.
Зазначено, що “МЛС” хоче відновити турнір 10 травня, коли закінчиться термін заборони в США Центром по контролю і профілактиці захворювань на масові зібрання, і продовжить календар, щоб зіграти повний сезон з 34 ігор.