Первый в истории МИД Украины: Кулеба начал визит в Камбоджу

Цитата

"Я начал свой визит в Камбоджу с того, что меня принял премьер-министр Самдеха Гун Сен, чтобы развить их диалог с президентом Владимиром Зеленским. Мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и глобальной продовольственной безопасности. Я также поздравил премьер-министра Сена с Днем независимости Камбоджи", – написал Кулеба.

I began my visit to Cambodia with being received by Samdech Techo Prime Minister Hun Sen to build on their dialogue with President @ZelenskyyUA. We focused on bilateral cooperation and global food security. I also congratulated Prime Minister Sen on Cambodia’s Independence Day. pic.twitter.com/Pi5Og286S7

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2022

Детали

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Украина впервые примет участие в саммите АСЕАН – мощного объединения 10 стран Юго-Восточной Азии.

По его словам, Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Напомним

Во время визита в Камбоджу Дмитрий Кулеба примет участие в церемонии подписания Инструмента о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.