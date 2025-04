Перший в історії МЗС України: Кулеба розпочав візит до Камбоджі

Цитата

"Я розпочав свій візит до Камбоджі з того, що мене прийняв прем’єр-міністр Самдеха Гун Сен, щоб розвинути їхній діалог із президентом Володимиром Зеленським. Ми зосередилися на двосторонній співпраці та глобальній продовольчій безпеці. Я також привітав прем’єр-міністра Сена з Днем незалежності Камбоджі", – написав Кулеба.

I began my visit to Cambodia with being received by Samdech Techo Prime Minister Hun Sen to build on their dialogue with President @ZelenskyyUA. We focused on bilateral cooperation and global food security. I also congratulated Prime Minister Sen on Cambodia’s Independence Day. pic.twitter.com/Pi5Og286S7

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2022

Деталі

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Україна вперше братиме участь в саміті АСЕАН – потужного об‘єднання 10 країн Південно-Східної Азії.

За його словами, Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

Нагадаємо

Під час візиту до Камбоджі Дмитро Кулеба візьме участь у церемонії підписання Інструменту про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії.