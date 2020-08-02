Первый матч рестарта: "Каролина" победила в первой игре плей-офф НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Харрикейнз "взяли верх" над "Рейнджерс" в первом матче после возобновления чемпионата НХЛ (квалификации в плей-офф), сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Голы Джейкоба Славина, Себастьяна Ахо и Мартина Нечаса принесли “Каролине” победу над “Рейнджерс” в первом матче серии до трех побед. В составе “Нью-Йорка” по шайбе забросили Мика Зибанежад и Марк Стаал — 3:2.
Пары других поединков стартового соревновательного дня:
“Эдмонтон” — “Чикаго”
“Айлендерс” — “Флорида”
“Питтсбург” — “Монреаль”
“Калгари” — “Виннипег”.
Напомним, что УНН сообщал о новом формате НХЛ.