Перший матч рестарту: "Кароліна" перемогла в першій грі плей-офф НХЛ

Голи Джейкоба Славіна, Себастьяна Ахо і Мартіна Нечаса принесли “Кароліні” перемогу над “Рейнджерс” в першому матчі серії до трьох перемог. У складі “Нью-Йорка” по шайбі закинули Міка Зібанежад і Марк Стаал — 3:2.

Пари інших поєдинків стартового змагального дня:

“Едмонтон” — “Чикаго”

“Айлендерс” — “Флорида”

“Піттсбург” — “Монреаль”

“Калгарі” — “Вінніпег”.

Нагадаємо, що УНН повідомляв про новий формат НХЛ.