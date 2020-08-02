Перший матч рестарту: "Кароліна" перемогла в першій грі плей-офф НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Харрікейнз “взяли верх” над “Рейнджерс” в першому матчі після відновлення чемпіонату НХЛ (кваліфікації до плей-офф), повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Голи Джейкоба Славіна, Себастьяна Ахо і Мартіна Нечаса принесли “Кароліні” перемогу над “Рейнджерс” в першому матчі серії до трьох перемог. У складі “Нью-Йорка” по шайбі закинули Міка Зібанежад і Марк Стаал — 3:2.
Пари інших поєдинків стартового змагального дня:
“Едмонтон” — “Чикаго”
“Айлендерс” — “Флорида”
“Піттсбург” — “Монреаль”
“Калгарі” — “Вінніпег”.
Нагадаємо, що УНН повідомляв про новий формат НХЛ.