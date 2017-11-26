Первый китайский легкий вертолет завершил испытания

Китайская авиастроительная корпорация AVIC провела удачное тестирование легкого двухмоторного многоцелевого вертолета АС312Е на северо-западе китайской провинции Юньнань. Испытания машины происходило в коммерческом аэропорта, который находится на высоте в 3,293 метра над уровнем моря.

Во время испытаний вертолет сумел подняться на высоту 6300 метров над уровнем моря. Тестирование признанным успешным.

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