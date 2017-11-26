Перший китайський легкий гвинтокрил завершив випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Перший китайський легкий гелікоптер було випробувано в умовах високогір’я на базі комерційного аеропорту Нінлан Лугуху, повідомляє УНН з посиланням China Daily.
Китайська авіабудівна корпорація AVIC провела вдале тестування легкого двомоторного багатоцільового гвинтокрила АС312Е на північному-заході китайської провінції Юньнань. Випробування машини відбувалося в комерційному аеропорту, який знаходиться на висоті в 3,293 метри над рівнем моря.
Під час випробувань вертоліт зумів піднятися на висоту 6,3 тисяч метрів над рівнем моря. Тестування було визнаним успішним.
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