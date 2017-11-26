Перший китайський легкий гвинтокрил завершив випробування

Китайська авіабудівна корпорація AVIC провела вдале тестування легкого двомоторного багатоцільового гвинтокрила АС312Е на північному-заході китайської провінції Юньнань. Випробування машини відбувалося в комерційному аеропорту, який знаходиться на висоті в 3,293 метри над рівнем моря.

Під час випробувань вертоліт зумів піднятися на висоту 6,3 тисяч метрів над рівнем моря. Тестування було визнаним успішним.

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