Как превратиться в выдающуюся украинскую учёную: Reface создал уникальную возможность

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 37154 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 77490 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 93139 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 255339 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 146855 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 417939 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322406 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217600 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246161 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20889 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 20095 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 20381 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34034 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 19410 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 19948 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34588 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 151254 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 255339 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 417939 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17020 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25566 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54680 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78470 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63149 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Как превратиться в выдающуюся украинскую учёную: Reface создал уникальную возможность

Киев • УНН

 • 16257 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Создатели украинского мобильног приложения по замене лиц на фото, видео и GIF-изображениях Reface добавили в базу изображений 12 стилизованных картин известных украинских женщин-ученых — математиков, биологов и физиков. Найти портреты в приложении можно по поисковому запросу “Наука — это она”, передает УНН.

Как превратиться в выдающуюся украинскую учёную: Reface создал уникальную возможность

Цитата

“Теперь свое лицо можно примерить не только на популярных киногероях или эстрадных исполнителях, но и на выдающихся украинских женщинах-учёных, таких как Елена Ванеева или Наталья Атамась. Точнее, на их портретах, талантливо созданных современными украинскими иллюстраторами для проекта „Наука — это она“: Сергеем Майдуковим, Анной Иваненко, Ольгой Дехтяревой и Евгенией Полосиной”, — отметил инициатор проекта, соучредитель венчурной студии Pawa Сергей Токарев.

Детали

Отметим, просветительский арт-проект “Наука — это она” создан благотворительной образовательной организацией STEM is FEM при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского Фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной кампании “Поколение равенства”, цель которой — популяризировать науку и гендерное равенство, а также мотивировать молодых украинских девушек выбирать технические специальности.

10 июня в рамках проекта в Киеве состоится благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести оригиналы портретов 12 украинских учёных в виде криптоарта. Средства, собранные с продажи картин, будут добавлены к образовательному гранту победительницы всеукраинского конкурса эссе о женщинах-учёных. После аукциона выставка будет путешествовать по всей Украине.

STEM is FEM — социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными стереотипами в технической сфере и мотивировать украинских школьниц выбирать технические специальности. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные учебные мероприятия. Следить за анонсами событий можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84