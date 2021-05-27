Перетворися на видатну українську вчену: Reface створив унікальну можливість

Цитата

“Тепер своє обличчя можна приміряти не лише на популярних кіногероїв чи естрадних виконавців, а й на видатних українських жінок, таких як Олена Ванєєва чи Наталія Атамась. Точніше, на їх портрети, майстерно створені сучасними українськими ілюстраторами для проєкту „Наука — це вона“: Сергієм Майдуковим, Анною Іваненко, Ольгою Дехтярьовою та Євгенею Полосіною”, — зазначив ініціатор проєкту, співзасновник венчурної студії Pawa Сергій Токарєв.

Деталі

Зазначимо, просвітницький арт-проєкт “Наука — це вона” створений благодійною освітньою організацією STEM is FEM за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) в межах глобальної кампанії “Покоління рівності”, мета якої — популяризувати науку та ґендерну рівність, а також мотивувати молодих українських дівчат обирати технічні спеціальності.

10 червня в рамках проєкту у Києві відбудеться благодійний аукціон, на якому можна буде придбати оригінали портретів 12 українських науковиць у вигляді криптоарту. Кошти, зібрані з продажу картин, будуть перераховані на освітній грант переможниці всеукраїнського конкурсу есе про жінок-науковиць. Після аукціону виставка мандруватиме всією Україною.

STEM is FEM — соціальний освітній проєкт, покликаний боротися із ґендерними стереотипами у технічній сфері та мотивувати українських школярок обирати технічні спеціальності. В рамках проєкту проводяться численні безкоштовні навчальні заходи. Слідкувати за анонсами подій можна на сайті проєкту або на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.