Перетворися на видатну українську вчену: Reface створив унікальну можливість

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 4040 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 37747 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 124884 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 163134 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 146590 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 151909 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 104589 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87147 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 197338 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89263 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 79338 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 20749 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 33741 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 42653 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 59257 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 163886 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 197306 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 290234 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 456170 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 441205 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 11589 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36414 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 41645 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 41942 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 42749 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Перетворися на видатну українську вчену: Reface створив унікальну можливість

Київ • УНН

 • 16257 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Український мобільний додаток по заміні обличь на фото, відео та GIF-зображеннях Reface додав у базу зображень 12 стилізованих картин відомих українських жінок-вчених — математикинь, біологинь та фізикинь. Знайти портрети в додатку можна за пошуковим запитом “Наука — це вона”, передає УНН.

Перетворися на видатну українську вчену: Reface створив унікальну можливість

Цитата

“Тепер своє обличчя можна приміряти не лише на популярних кіногероїв чи естрадних виконавців, а й на видатних українських жінок, таких як Олена Ванєєва чи Наталія Атамась. Точніше, на їх портрети, майстерно створені сучасними українськими ілюстраторами для проєкту „Наука — це вона“: Сергієм Майдуковим, Анною Іваненко, Ольгою Дехтярьовою та Євгенею Полосіною”, — зазначив ініціатор проєкту, співзасновник венчурної студії Pawa Сергій Токарєв.

Деталі

Зазначимо, просвітницький арт-проєкт “Наука — це вона” створений благодійною освітньою організацією STEM is FEM за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) в межах глобальної кампанії “Покоління рівності”, мета якої — популяризувати науку та ґендерну рівність, а також мотивувати молодих українських дівчат обирати технічні спеціальності.

10 червня в рамках проєкту у Києві відбудеться благодійний аукціон, на якому можна буде придбати оригінали портретів 12 українських науковиць у вигляді криптоарту. Кошти, зібрані з продажу картин, будуть перераховані на освітній грант переможниці всеукраїнського конкурсу есе про жінок-науковиць. Після аукціону виставка мандруватиме всією Україною.

STEM is FEM — соціальний освітній проєкт, покликаний боротися із ґендерними стереотипами у технічній сфері та мотивувати українських школярок обирати технічні спеціальності. В рамках проєкту проводяться численні безкоштовні навчальні заходи. Слідкувати за анонсами подій можна на сайті проєкту або на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40