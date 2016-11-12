Пересечники заблокировали пункт пропуска на границе с Румынией
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября, на Закарпатье в рамках акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией был заблокирован подъезд к пункту пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
Так, около двух десятков автомобилей с иностранными номерами за 20 м до шлагбаума КПП "Солотвино" перекрыли своими машинами дорогу.
Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Богдан, на месте акции работают правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок. Относительно участников акции протеста, пересечников, то они отмечают, что их транспортные средства сломались, поэтому забрать их с проезжей части они не могут.
Сейчас ситуация остается контролируемой.