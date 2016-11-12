"Пересічники" заблокували пункт пропуску на кордоні з Румунією
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні, 12 листопада, на Закарпатті у рамках акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією було заблоковано під′їзд до пункту пропуску “Солотвино” на українсько-румунському кордоні. Про це УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
Так, близько двох десятків автомобілів з іноземними номерами за 20 м до шлагбауму КПП “Солотвино” перекрили своїми машинами дорогу.
Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан, на місці акції працюють правоохоронці, які забезпечують громадський порядок. Щодо учасників акції протесту, пересічників, то вони зазначають, що їхні транспортні засоби зламалися, тому забрати їх з проїжджої частини вони не можуть.
Наразі ситуація залишається контрольованою.