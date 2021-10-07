Победа над "Мариуполем" вывела "Сокол" в лидеры УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Седьмой тур Украинской хоккейной лиги открыли "Сокол" и "Мариуполь". Киевлянам удалось обыграть мариупольцев и выйти в лидеры турнирной таблицы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
Первый период команды начали активно, поочередно создавая моменты у ворот противника. “Сокол” наседал на владение Дениса Караваев, но не удалось обыграть вратаря противника. Не давали отдохнуть Дмитрию Кубрицкий и “стальные чайки”, нанося соответствующие броски. Под занавес первого периода счет в матче открыл “Мариуполь” — Никита Милехин направил шайбу между щитков Кубрицкий.
“Сокол” сравнял счет на первой минуте второго периода, шайбу забросил Александр Павленко — 1: 1. Удвоили преимущество киевляне, играя в большинстве — гол забил в своем дебютном матче Антон Васильев. К концу периода команды обменялись шайбы — на гол Смирнова ответил Щербатов.
В третьем периоде четвертую шайбу “Сокола” забросил Даниил Тихомиров. Мощным броском ответил “Мариуполь” и сыграл шайбу — гол забил Роман Алексеев. Киевлянам удалось увеличить преимущество — шайбу забросил Андрей Смирнов, оформив дубль — 5: 3.
Дополнение
“Сокол” набрал 12 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы.