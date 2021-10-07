Перемога над “Маріуполем” вивела “Сокіл” в лідери УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сьомий тур Української хокейної ліги відкрили “Сокіл” і “Маріуполь”. Киянам вдалося обіграти маріупольців і вийти в лідери турнірної таблиці, повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
Перший період команди почали активно, по черзі створюючи моменти біля воріт супротивника. “Сокіл” насідав на володіння Дениса Короваєва, але не вдалося обіграти воротаря противника. Не давали відпочити Дмитру Кубрицькому і “сталеві чайки”, завдаючи відповідні кидки. Під завісу першого періоду рахунок в матчі відкрив “Маріуполь” — Микита Мільохін направив шайбу між щитків Кубрицькому.
“Сокіл” зрівняв рахунок на першій хвилині другого періоду, шайбу закинув Олександр Павленко — 1:1. Подвоїли перевагу кияни, граючи в більшості — гол забив у своєму дебютному матчі Антон Васильєв. Під кінець періоду команди обмінялися шайби — на гол Смирнова відповів Щербатов.
У третьому періоді четверту шайбу “Сокола” закинув Данило Тихомиров. Потужним кидком відповів “Маріуполь” і відіграв шайбу — гол забив Роман Алексєєв. Киянам вдалося збільшити перевагу — шайбу закинув Андрій Смирнов, оформивши дубль — 5:3.
Доповнення
“Сокіл” набрав 12 очок і вийшов у лідери турнірної таблиці.