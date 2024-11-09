Переходная администрация Трампа отрицает, что политтехнолог говорил об Украине от ее имени
Киев • УНН
Переходная администрация Трампа заявила, что Брайан Ланза не имеет права говорить от ее имени. Политтехнолог ранее заявил, что США не будут стремиться к возвращению Крыма, а лишь к миру в Украине.
Представитель переходной администрации Трампа заявил агентству Reuters, что республиканский политтехнолог Брайан Ланза не выражал ее позицию, говоря о приоритетах в отношении Украины. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.
Брайан Ланза был подрядчиком на предвыборную кампанию. Он не работает на президента Трампа и не выступает от его имени,
Напомним
Брайан Ланза заявил, что новая администрация США будет добиваться мира в Украине, а не возвращения территорий. По его словам, "Крым ушел" и его возвращение не является целью США.