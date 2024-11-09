Переходная администрация Трампа отрицает, что политтехнолог говорил об Украине от ее имени

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 66629 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 117307 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 130395 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 135115 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 173599 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 122778 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 123381 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121087 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 164073 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132095 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США передадут Украине более 500 ракет для Patriot и NASAMS: что известно о поставках

США передадут Украине более 500 ракет для Patriot и NASAMS: что известно о поставках

11:15 • 42530 просмотра
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 63661 просмотра
Украина разочарована тем, что Британия затягивает новые поставки Storm Shadow - СМИ

Украина разочарована тем, что Британия затягивает новые поставки Storm Shadow - СМИ

12:53 • 21270 просмотра
Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков умер в 45 лет

Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков умер в 45 лет

13:29 • 19581 просмотра
"Индекс хачапури": за год в Грузии подорожали все ингредиенты, кроме яиц

"Индекс хачапури": за год в Грузии подорожали все ингредиенты, кроме яиц

14:27 • 24293 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 173599 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 139572 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 164073 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 166767 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 163136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 63661 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 63748 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 103931 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 104360 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 111890 просмотра
Актуальное
Переходная администрация Трампа отрицает, что политтехнолог говорил об Украине от ее имени

Переходная администрация Трампа отрицает, что политтехнолог говорил об Украине от ее имени

Киев  •  УНН

20:36 • 590 просмотра

Read in English

Переходная администрация Трампа заявила, что Брайан Ланза не имеет права говорить от ее имени. Политтехнолог ранее заявил, что США не будут стремиться к возвращению Крыма, а лишь к миру в Украине.

Представитель переходной администрации Трампа заявил агентству Reuters, что республиканский политтехнолог Брайан Ланза не выражал ее позицию, говоря о приоритетах в отношении Украины. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.

Брайан Ланза был подрядчиком на предвыборную кампанию. Он не работает на президента Трампа и не выступает от его имени,

- сказал представитель переходной администрации.

Напомним

Брайан Ланза заявил, что новая администрация США будет добиваться мира в Украине, а не возвращения территорий. По его словам, "Крым ушел" и его возвращение не является целью США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
krymКрым
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина