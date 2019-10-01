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Просмотр прожиточного минимума на 2019 год: суд назначил рассмотрение дела по существу

Киев • УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Окружной административный суд города Киева назначил рассмотрение дела по пересмотру прожиточного минимума на 2019 год по существу на 20 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

Просмотр прожиточного минимума на 2019 год: суд назначил рассмотрение дела по существу

"1 октября 2019 года состоялось подготовительное заседание Окружного административного суда города Киева по иску Станислава Батрина в Кабинет Министров Украины относительно пересмотра прожиточного минимума на 2019 год. Суд принял завершить подготовительное производство и перейти к рассмотрению дела по существу в судебном заседании 20 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправными действия правительства, которым не было проведено и, соответственно, не были учтены результаты научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг при установлении размера прожиточного минимума в Украине на 2019 год.

"Среди других требований иска - обязать КМУ установить прожиточный минимум на 2019 год в соответствии с ЗУ "О прожиточном минимуме" и ЗУ "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях", разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с учетом вышеуказанных требований к прожиточному минимуму",

Напомним, ОАСК назначил на 10 сентября подготовительное заседание по делу о пересмотре прожиточного минимума на 2019 год.

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