Перегляд прожиткового мінімуму на 2019 рік: суд призначив розгляд справи по суті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва призначив розгляд справи щодо перегляду прожиткового мінімуму на 2019 рік по суті на 20 листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
"1 жовтня 2019 року відбулось підготовче засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету Міністрів України щодо перегляду прожиткового мінімуму на 2019 рік. Суд ухвалив завершити підготовче провадження та перейти до розгляду справи по суті у судовому засіданні 20 листопада 2019", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними дії уряду, яким не було проведено та, відповідно, не було враховано результати науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг при встановленні розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2019 рік.
"Серед інших вимог позову – зобов’язати КМУ встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно до положень ЗУ "Про прожитковий мінімум" та ЗУ "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік" із урахуванням вищезгаданих вимог до прожиткового мінімуму",
Нагадаємо, ОАСК призначив на 10 вересня підготовче засідання у справі про перегляд прожиткового мінімуму на 2019 рік.