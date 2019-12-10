Перед пунктом пропуска "Ягодин" в очередях снова стоят 800 грузовиков

Так, по данным ГФС, по состоянию на 08:00 перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" в очередях стоят 800 грузовых автомобилей на выезд из Украины. В самом пункте пропуска ожидают в очереди 54 грузовика. Предыдущий час пункт пропуска пересекли 23 грузовика.

Добавим, пропускная способность пункта пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.

Ранее УНН сообщал, 8 декабря этого года в Украине заработала новая таможня и количество региональных таможен сократилось с 26 до 16.

В тот же день, утром, в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" образовалась очередь из 800 грузовиков.

По состоянию на 18:00 очередь сократилась до 300 грузовых автомобилей.

Однако, на следующий день, 9 декабря, перед пунктом пропуска вновь стояли в очереди сотни грузовиков.