Перед пунктом пропуску "Ягодин" у чергах знову стоять 800 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею у чергах знову стоять 800 вантажних автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної фіскальної служби України.
Так, за даними ДФС, станом на 08:00 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 800 вантажних автомобілів на виїзд з України. У самому пункті пропуску очікують у черзі 54 вантажівки. За попередню годину пункт пропуску перетнули 23 вантажівки.
Додамо, пропускна спроможність пункту пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
Раніше УНН повідомляв, 8 грудня цього року в Україні запрацювала нова митниця і кількість регіональних митниць скоротилася з 26 до 16.
В той же день, на ранок, у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" утворилася черга з 800 вантажівок.
Станом на 18:00 черга скоротилася до 300 вантажних автомобілів.
Проте, наступного дня, 9 грудня, перед пунктом пропуску знову стояли у черзі сотні вантажівок.