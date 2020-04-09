Пентагон подтвердил поддержку Украины в защите от российской агрессии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр обороны США Марк Эспер поговорил по телефону с новым министром обороны Украины Андреем Тараном с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.