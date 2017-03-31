Пенсионерку в Ровно обманули на 50 тыс.грн

“Вчера к пенсионерке пришли две неизвестные женщины под предлогом проверки счетчиков. Неизвестные, зайдя в квартиру, начали осматривать апартаменты, а потом отметили, у женщины устаревшее оборудование, которое они могут заменить на новое. А стоить замена 400 гривен. Доверчивая женщина показала мошенницам картонную коробку, куда откладывала деньги на “черный день. Женщины ушли, а хозяйка только тогда заметила, что из коробки исчезли 50 тыс.грн ”, - сообщили в полиции.

Сейчас полицейские проводят расследование, устанавливают лиц злоумышленниц. Нарушенное производство по с.190 (мошенничество) УК Украины.

Напомним, 30 марта иностранец избил и ограбил жителя Кропивницкого .