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Пенсіонерку у Рівному ошукали на 50 тис.грн

Пенсіонерку у Рівному ошукали на 50 тис.грн

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 31 березня. УНН. У 92-річної жительки Рівного шахраї під виглядом комунальників виманити 50 тисяч гривень. Повідомили у відділі комунікацій управління НП у Рівненській області, передає УНН.

“Вчора до пенсіонерки завітали дві невідомі жінки під приводом перевірки лічильників. Невідомі, зайшовши до квартири, почали оглядати апартаменти, а потім зазначили, що у рівнянки застаріле обладнання, яке б вони могли замінити на нове. А коштуватиме заміна 400 гривень. Довірлива жінка показала шахрайкам картонну коробку, куди відкладала гроші на “чорний день. Жінки пішли, а господиня лише тоді помітила, що з коробки зникли 50 тис.грн.”, -повідомили у поліції.

Наразі поліцейські проводять розслідування, встановлюють осіб зловмисниць. Порушене провадження за с.190 (шахрайство) КК України.

Нагадаємо, 30 березня іноземець побив і пограбував мешканця Кропивницького.

Українські Національні Новини

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