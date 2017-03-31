Пенсіонерку у Рівному ошукали на 50 тис.грн
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 березня. УНН. У 92-річної жительки Рівного шахраї під виглядом комунальників виманити 50 тисяч гривень. Повідомили у відділі комунікацій управління НП у Рівненській області, передає УНН.
“Вчора до пенсіонерки завітали дві невідомі жінки під приводом перевірки лічильників. Невідомі, зайшовши до квартири, почали оглядати апартаменти, а потім зазначили, що у рівнянки застаріле обладнання, яке б вони могли замінити на нове. А коштуватиме заміна 400 гривень. Довірлива жінка показала шахрайкам картонну коробку, куди відкладала гроші на “чорний день. Жінки пішли, а господиня лише тоді помітила, що з коробки зникли 50 тис.грн.”, -повідомили у поліції.
Наразі поліцейські проводять розслідування, встановлюють осіб зловмисниць. Порушене провадження за с.190 (шахрайство) КК України.
Нагадаємо, 30 березня іноземець побив і пограбував мешканця Кропивницького.