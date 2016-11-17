Пенсионер в Харькове отпилил себе руку бензопилой

15 ноября в 23:30 в квартире по месту жительства (Киевский район города) был обнаружен труп 67-летнего владельца. Как сообщили в полиции, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и отрезал себе руку бензопилой. Харьковчанин умер в результате большой потери крови.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ).