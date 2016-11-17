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15 марта, 19:03 • 110273 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152746 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129079 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122226 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107976 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103112 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пенсионер в Харькове отпилил себе руку бензопилой

Пенсионер в Харькове отпилил себе руку бензопилой

Киев • УНН

 • 9707 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Харькове пенсионер отпилил себе руку бензопилой и умер от потери крови. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

15 ноября в 23:30 в квартире по месту жительства (Киевский район города) был обнаружен труп 67-летнего владельца. Как сообщили в полиции, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и отрезал себе руку бензопилой. Харьковчанин умер в результате большой потери крови.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ).

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