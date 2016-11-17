Пенсіонер у Харкові відпиляв собі руку бензопилою
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Харкові пенсіонер відпиляв собі руку бензопилою і помер від втрати крові. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНПУ в Харківській області.
15 листопада в 23:30 в квартирі за місцем проживання (Київський район міста) був виявлений труп 67-річного власника. Як повідомили у поліції, чоловік вирішив покінчити життя самогубством і відрізав собі руку бензопилою. Харків'янин помер в результаті великої втрати крові.
Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено в морг Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи (ОБСМЕ).