Пенсіонер у Харкові відпиляв собі руку бензопилою

15 листопада в 23:30 в квартирі за місцем проживання (Київський район міста) був виявлений труп 67-річного власника. Як повідомили у поліції, чоловік вирішив покінчити життя самогубством і відрізав собі руку бензопилою. Харків'янин помер в результаті великої втрати крові.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено в морг Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи (ОБСМЕ).