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Пенитенциарная служба Грузии заявила об отсутствии доказательств отравления Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии заявила об отсутствии доказательств отравления Саакашвили

Киев • УНН

 • 334015 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката об отравлении находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.

О том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили — отравление, накануне заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, зарубежная экспертиза подтвердила наличие в его организме отравляющих веществ. Адвокат обещает обнародовать подробности в начале будущей недели.

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«Осужденный Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации, призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации», — говорится в заявлении службы по исполнению наказаний.

Ведомство подчеркивает, что никто не предоставил никаких официальных документов, доказывающих голословные утверждения об отравлении Саакашвили.

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, утверждает, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.

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